Французский тренер Хагенауэр женился на швейцарском фигуристе

Французский тренер Ромен Хагенауэр и бывший швейцарский фигурист Джамаль Отман поженились накануне в Монреале.

Хагенауэр известен по работе с танцевальными парами, в том числе с двукратными чемпионами мира Габриэллой Пападакисом и Гийомом Сизероном. В прошлом сезоне с ним сотрудничали олимпийские чемпионы Тесса Виртью – Скотт Моир.

Отман в 2009 году выиграл чемпионат Швейцарии, еще пять раз завоевывал серебро. Лучший результат на чемпионате мира – 18-е место.