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    Французский тренер Хагенауэр женился на швейцарском фигуристе

    Теги светская хроника танцы на льду ЛГБТ Ромэн Хагенауэр Джамаль Отман

    Французский тренер Ромен Хагенауэр и бывший швейцарский фигурист Джамаль Отман поженились накануне в Монреале.

    Хагенауэр известен по работе с танцевальными парами, в том числе с двукратными чемпионами мира Габриэллой Пападакисом и Гийомом Сизероном. В прошлом сезоне с ним сотрудничали олимпийские чемпионы Тесса Виртью – Скотт Моир.

    Отман в 2009 году выиграл чемпионат Швейцарии, еще пять раз завоевывал серебро. Лучший результат на чемпионате мира – 18-е место.

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