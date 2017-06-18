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    Зидан и Рамос позвонили Роналду, чтобы уговорить его остаться в «Реале»

    Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Серхио Рамос примера Испания возможные трансферы Зинедин Зидан

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан и капитан команды Серхио Рамос предприняли попытку уговорить форварда Криштиану Роналду не уходить из клуба.

    Зидан позвонил 32-летнему нападающему, как только узнал о желании игрока сменить команду. Французский специалист сказал Роналду, что этот «Реал» способен выиграть еще множество трофеев и команде нужны голы португальца и его менталитет победителя.

    Мнение Зидана, как сообщается, имеет большое значение для Роналду. Тренер продолжит попытки уговорить игрока остаться в «Реале» и планирует лично переговорить с ним в Мадриде после отпуска.

    Нападающий планирует покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По мнению Роналду, мадридский клуб не защищает его.

    Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

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