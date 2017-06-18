Бюджет рижского «Динамо» составит около 12 млн евро, основной спонсор – «Газпромэкспорт»

Президент рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о бюджете клуба на следующий сезон.

Его размер сохранится на уровне 11,5-12 миллионов евро. Основной источник финансирования по-прежнему будет связан с российским концерном «Газпром».

В прошлом поддержка осуществлялась со стороны немецкой компании WinGas, в следующем – это будет «Газпромэкспорт».

«Думаю, это обеспечит нам примерно 90 процентов бюджета. Мы горды тем, что такая большая компания нас поддерживает. Говорить о других потенциальных спонсорах трудно, поскольку они сразу видят, насколько большие суммы», – сказал Савицкис.