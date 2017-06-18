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    Бюджет рижского «Динамо» составит около 12 млн евро, основной спонсор – «Газпромэкспорт»

    Теги бизнес КХЛ Газпромэкспорт Динамо Рига Юрис Савицкис

    Президент рижского «Динамо» Юрис Савицкис рассказал о бюджете клуба на следующий сезон. 

    Его размер сохранится на уровне 11,5-12 миллионов евро. Основной источник финансирования по-прежнему будет связан с российским концерном «Газпром».

    В прошлом поддержка осуществлялась со стороны немецкой компании WinGas, в следующем – это будет «Газпромэкспорт». 

    «Думаю, это обеспечит нам примерно 90 процентов бюджета. Мы горды тем, что такая большая компания нас поддерживает. Говорить о других потенциальных спонсорах трудно, поскольку они сразу видят, насколько большие суммы», – сказал Савицкис. 

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