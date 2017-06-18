В Казани распространяют билеты на матчи Кубка конфедераций среди личного состава МВД

В распоряжении Sports.ru оказалось письмо по МВД Татарстана о бесплатном распределении билетов среди личного состава Министерства внутренних дел. Оно предполагает при этом проверку посещаемости казанских матчей турнира по распределенным билетам.

Напомним, что президент РФС и министр спорта России Виталий Мутко опроверг информацию о бесплатных билетах на матчи Кубка конфедераций, распространяемых среди бюджетников для заполнения арен.

Оргкомитет накануне распространил заявление о том, что доступ к бесплатным билетам получит «малоимущая категория граждан РФ – многодетные семьи, воспитанники детских домов и люди с инвалидностью».