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    NY Post: ЦСКА предложил Милошу Теодосичу около $34 млн на 5 лет

    Теги возможные переходы ЦСКА Андрей Ватутин Бруклин Turkish Airlines Euroleague НБА Милош Теодосич

    Согласно сообщению The New York Post, московский ЦСКА не намерен без боя уступать Милоша Теодосича «Бруклину» и улучшил свое предложение сербскому защитнику.

    По окончании сезона ЦСКА предложил Теодосичу 3-летний контракт на 13,5 миллиона долларов. Новое предложение армейцев – около 33,9 миллиона за 5 лет.

    По информации инсайдера Дэвида Пика, Теодосич рассчитывает подписать 3-летний контракт на 25-30 миллионов долларов. При этом президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что российский клуб не сможет конкурировать с командой НБА, если она сделает предложение Теодосичу.

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