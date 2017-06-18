Согласно сообщению The New York Post, московский ЦСКА не намерен без боя уступать Милоша Теодосича и улучшил свое предложение сербскому защитнику.

По окончании сезона ЦСКА предложил Теодосичу 3-летний контракт на 13,5 миллиона долларов. Новое предложение армейцев – около 33,9 миллиона за 5 лет.

По информации инсайдера Дэвида Пика, Теодосич рассчитывает подписать 3-летний контракт на 25-30 миллионов долларов. При этом президент ЦСКА Андрей Ватутин отметил, что российский клуб не сможет конкурировать с командой , если она сделает предложение Теодосичу.