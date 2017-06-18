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    Итальянские фанаты забросали Доннарумму фальшивыми долларами на Евро U-21

    Теги Милан сборная Италии U-21 серия А Италия сборная Дании U-21 видео Евро-2017 U-21 Джанлуиджи Доннарумма

    Фанаты молодежной сборной Италии во время матча Евро-2017 (U-21) с Данией провели акцию протеста против вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы.

    Болельщики забросали 18-летнего голкипера фальшивыми долларами. Судье пришлось на несколько минут прервать игру, чтобы убрать посторонние предметы с поля.

    Кроме того, итальянские болельщики на протяжении первого тайма оскорбляли Доннарумму, а за его воротами был растянут баннер: «Долларумма».

    Напомним, что воспитанник «Милана», неоднократно целовавший эмблему клуба, на этой неделе отказался продлевать контракт (клуб предлагал ему 25 миллионов евро за 5 лет) и покинет команду. Миланцы не намерены отпускать Доннарумму этим летом. Скорее всего, он уйдет после сезона вне игры.

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