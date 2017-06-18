Итальянские фанаты забросали Доннарумму фальшивыми долларами на Евро U-21

Фанаты молодежной сборной Италии во время матча Евро-2017 (U-21) с Данией провели акцию протеста против вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

Болельщики забросали 18-летнего голкипера фальшивыми долларами. Судье пришлось на несколько минут прервать игру, чтобы убрать посторонние предметы с поля.

Кроме того, итальянские болельщики на протяжении первого тайма оскорбляли Доннарумму, а за его воротами был растянут баннер: «Долларумма».

Напомним, что воспитанник , неоднократно целовавший эмблему клуба, на этой неделе отказался продлевать контракт (клуб предлагал ему 25 миллионов евро за 5 лет) и покинет команду. Миланцы не намерены отпускать Доннарумму этим летом. Скорее всего, он уйдет после сезона вне игры.

Болельщики забросали Доннарумму фальшивыми деньгами во время матча

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