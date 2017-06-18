Главный арбитр матча Португалия – Мексика Нестор Питана отменил гол защитника португальцев Пепе.

Мяч, забитый на 21-й минуте, был отменен после консультации с видеоассистентами из-за офсайда.

Кроме того, позже видеоассистент просматривал второй гол португальцев, однако не нашел нарушения правил, поэтому мяч был засчитан.

Технология видеоповторов впервые применена на Кубке конфедераций.

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