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    КК-2017. Гол Пепе отменен из-за офсайда после консультации с видеоассистентом

    Теги сборная Португалии Пепе судьи сборная Мексики Кубок конфедераций видеоповторы Нестор Питана

    Главный арбитр матча Португалия – Мексика Нестор Питана отменил гол защитника португальцев Пепе.

    Мяч, забитый на 21-й минуте, был отменен после консультации с видеоассистентами из-за офсайда.

    Кроме того, позже видеоассистент просматривал второй гол португальцев, однако не нашел нарушения правил, поэтому мяч был засчитан.

    Технология видеоповторов впервые применена на Кубке конфедераций.

    Судья впервые использовал видеоповтор для назначения пенальти

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    Гол Португалии отменили после видеоповтора. Как вам такое?

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