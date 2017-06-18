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    В РФПЛ в сезоне-2017/18 не будет видеоповторов

    Теги Виталий Мутко Премьер-лига Россия ФИФА судьи Андрей Бутенко видеоповторы

    Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко рассказал, что в РФПЛ в сезоне-2017/18 не будет применяться система видеопомощи арбитрам (VAR).

    «Тот вопрос, с которым Виталий Мутко обратился в ФИФА, по-моему, решается положительно. Но оборудование будет на четырех аренах (Кубка конфедераций), а стадионов РФПЛ у нас 16. Несправедливо, если где-то VAR будет работать, а где-то – нет.

    Здесь нужна воля и желание клубов, потому что финансовая составляющая серьезная. Ведь нужно не только установить VAR, но и найти людей для ее обслуживания, а также видеоарбитров, которые смогут гарантировать объективные решения.

    В ближайшем сезоне РФПЛ VAR мы точно не увидим. Думаю, чемпионат мира 2018 года окончательно убедит всех, что видеоповторы необходимы», – сказал Бутенко.

    Сегодня на Кубке конфедераций из-за офсайда были отменены голы Пепе и Варгаса после консультации с видеоассистентом.

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