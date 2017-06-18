Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко рассказал о подготовке команды к сезону в РФПЛ и поделился мыслями об отношениях с .

«Команда проводит сбор в подмосковном Бору. Изначально поле было плохого качества, но сейчас его привели в порядок. Поэтому никуда не стали переезжать. Серьезных проблем нет. Разве что у некоторых игроков есть травмы, но повреждения не несут серьезного характера.

Даем футболистам возможность восстановиться, чтобы они смогли тренироваться в общей группе. Сбор закончится 25 июня, а уже 29 числа поедем в Словению на следующий сбор. Там запланированы четыре игры. После этого приедем в Санкт-Петербург, будем готовиться к первому туру РФПЛ.

Буду ли доволен, если матчи – «Зенит» будут называть дерби? Эти игры будут очень интересны болельщикам обеих команд, жителям города. Все давно этого ждут. У нас прекрасные отношения с «Зенитом», они предоставляют нам свой стадион.

История с уходом Дмитрия Богаева и Павла Киреенко ни на что не повлияет. Мы живем в одном городе. Нам не нужны плохие отношения. Наоборот, мы готовы биться со всеми соперниками, чтобы «Зенит» решал свои вопросы за чемпионство и выход в Лигу чемпионов», – сказал Матюшенко.