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    Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»

    Теги ПСЖ Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Жорже Мендеш Джанлука Ди Марцио

    «Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего «Реала» Криштиану Роналду.

    32-летний португалец попросил своего агента Жорже Мендеша сделать все возможное для оформления трансфера в «МЮ».

    «ПСЖ» готов потратить любую сумму на приобретение Роналду, но ключевое значение будет иметь желание игрока.

    Напомним, что Роналду выступал «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 года, выиграв с клубом 9 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и три чемпионата Англии.

    Кроме того, первый «Золотой мяч» португалец взял в составе английской команды.

    Нападающий планирует покинуть «Реал» из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По мнению Роналду, мадридский клуб не защищает его.

    Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

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