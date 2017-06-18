Роналду хочет вернуться в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» может приобрести нападающего Криштиану Роналду.

32-летний португалец попросил своего агента сделать все возможное для оформления трансфера в «МЮ».

готов потратить любую сумму на приобретение Роналду, но ключевое значение будет иметь желание игрока.

Напомним, что Роналду выступал с 2003 по 2009 года, выиграв с клубом 9 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и три чемпионата Англии.

Кроме того, первый «Золотой мяч» португалец взял в составе английской команды.

Нападающий планирует покинуть из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. По мнению Роналду, мадридский клуб не защищает его.

Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!