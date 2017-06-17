Роналду может уйти из «Реала», Луческу требует 4 млн евро с «Зенита», Смолов не против перехода в «Спартак» и другие новости

1. Криштиану Роналду хочет уйти из «Реала». Об этом пишут вообще все – от Marca до ESPN.

2. Мирча Луческу требует у «Зенита» 4 млн евро за расторжение контракта. Если питерцы не заплатят, румын готов обратиться в ФИФА.

3. Федор Смолов заявил, что ему приятно, что зимой им интересовался «Спартак», но его не напрягает, что Галицкий его туда не отпустил.

4. Чилийский журналист заплатил таксисту 50 тысяч рублей за поездку из «Домодедово» в центр Москвы.

5. Геннадий Орлов заявил, что Кристиан Нобоа не хуже Дениса Глушакова.

6. Виталий Мутко заявил, что поле стадиона на Крестовском острове надо либо выкатывать, либо придется менять газон раз в 3-4 месяца.

7. Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash выступят на церемонии открытия Кубка конфедераций.

8. Зарплата Мораты в «Манчестер Юнайтед» составит 12 млн евро в год.

9. Майкон перешел из «Локомотива» в «Антальяспор».

10. Гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что более 90% граждан поддерживают проведение ЧМ-2018 в России, «нет почвы для протестов».

11. Геннадий Орлов заявил, что защитники применяют к Дзюбе что-то из вольной борьбы, но он терпит.

Цитата. Виталий Мутко: «Самоучитель английского от Путина я от корки до корки выучил. Very good question».