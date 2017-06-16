КК-2017. Журналист из Чили доехал из «Домодедово» до гостиницы в центре Москвы за 50 тысяч рублей
Журналист из Чили, который приехал в Москву для освещения матчей Кубка конфедераций, столкнулся с завышенными ценами на такси.
Репортер доехал из аэропорта «Домодедово» до гостиницы, находящейся в центре города, за 50 тысяч рублей.
Чилиец поинтересовался о стоимости услуги уже после поездки. Он обратился в полицию.
Коррупция, черная краска для лица: дичь вокруг Кубка конфедераций
Россия – футбольная страна? 13 вопросов к Кубку конфедераций
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.