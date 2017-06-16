Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал своим партнерам по сборной Португалии об уходе из клуба из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Об этом сообщает Marca.

«Я принял решение уйти из «Реала». Нет пути назад», – сказал Роналду.

Первой о возможном уходе футболиста сообщила португальская газета A Bola. Нападающий считает себя «жертвой преследований» и намерен продолжить карьеру за пределами Испании.

Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!