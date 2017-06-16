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    Marca: Роналду сообщил партнерам по сборной об уходе из «Реала»

    Теги Криштиану Роналду сборная Португалии Реал Мадрид примера Испания

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду рассказал своим партнерам по сборной Португалии об уходе из клуба из-за обвинений в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро. Об этом сообщает Marca.

    «Я принял решение уйти из «Реала». Нет пути назад», – сказал Роналду.

    Первой о возможном уходе футболиста сообщила португальская газета A Bola. Нападающий считает себя «жертвой преследований» и намерен продолжить карьеру за пределами Испании.

    Роналду может уйти из «Реала» из-за налогов. Кошмар!

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