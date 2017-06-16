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    Федор Смолов: «Интерес «Спартака» приятен, но в этой ситуации все зависит не от меня»

    Теги Спартак Федор Смолов Премьер-лига Россия Краснодар Сергей Галицкий

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подтвердил информацию об интересе «Спартака».

    «Обсуждали этот вопрос с Галицким, зимой был интерес оттуда. Да и с ребятами из «Спартака» я хорошо общаюсь, они настойчиво зовут к себе.

    Глушаков самый активный, с Самедовым говорили. Мне приятно, но в этой ситуации все зависит не от меня. Если такова позиция президента, то Сергей Николаевич имеет на это право. У меня есть только пункт о выкупе.

    «Спартак» или «Боруссия»? Не хочу отвечать на этот вопрос», – сказал Смолов.

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