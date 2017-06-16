Виталий Мутко: «Самоучитель английского от Путина я от корки до корки выучил. Very good question»
Вице-премьер России Виталий Мутко в преддверии старта Кубка конфедераций рассказал об успехах в изучении английского языка, передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.
- Как ваш английский? Как там самоучитель от Путина?
– Самоучитель я от корки до корки выучил, поэтому этими фразами и говорю. Мой разговорный английский достаточный, чтобы разговаривать на профессиональные и футбольные темы.
Все нормально, двигаемся. Thank you very much, very good question (Большое спасибо, очень хороший вопрос – прим. Sports.ru), – сказал Мутко.
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