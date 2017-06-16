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    Виталий Мутко: «Самоучитель английского от Путина я от корки до корки выучил. Very good question»

    Теги Виталий Мутко светская хроника Владимир Путин

    Вице-премьер России Виталий Мутко в преддверии старта Кубка конфедераций рассказал об успехах в изучении английского языка, передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

    - Как ваш английский? Как там самоучитель от Путина?

    – Самоучитель я от корки до корки выучил, поэтому этими фразами и говорю. Мой разговорный английский достаточный, чтобы разговаривать на профессиональные и футбольные темы.

    Все нормально, двигаемся. Thank you very much, very good question (Большое спасибо, очень хороший вопрос – прим. Sports.ru), – сказал Мутко.

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