Виталий Мутко о поле «Крестовского»: «Либо его надо выкатывать, либо менять газон раз в 3-4 месяца»

Вице-премьер России Виталий Мутко в преддверии старта Кубка конфедераций высказался о поле стадиона «Крестовский», передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

- Проблемы со стадионом удалось решить, осталась проблема с выкатным полем. Будет ли возможность его выкатывать между Кубком конфедераций и ЧМ-2018?

– Хочу поблагодарить правительство и персонально. Проделана колоссальная работа. Стадион действительно завершен в настройке, доводке.

Сегодня стадион передан в распоряжение . Вопросов нет, он абсолютно готов.

Поле при таком проценте закрывания крыши нормально расти не может. Либо его надо выкатывать, либо менять газон раз в 3-4 месяца. Разберемся с этим после Кубка конфедераций, – сказал Мутко.

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