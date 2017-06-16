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    Виталий Мутко о поле «Крестовского»: «Либо его надо выкатывать, либо менять газон раз в 3-4 месяца»

    Теги Зенит Виталий Мутко Премьер-лига Россия ФИФА Крестовский Кубок конфедераций Игорь Албин

    Вице-премьер России Виталий Мутко в преддверии старта Кубка конфедераций высказался о поле стадиона «Крестовский», передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

    - Проблемы со стадионом удалось решить, осталась проблема с выкатным полем. Будет ли возможность его выкатывать между Кубком конфедераций и ЧМ-2018?

    – Хочу поблагодарить правительство и Игоря Албина персонально. Проделана колоссальная работа. Стадион действительно завершен в настройке, доводке.

    Сегодня стадион передан в распоряжение ФИФА. Вопросов нет, он абсолютно готов.

    Поле при таком проценте закрывания крыши нормально расти не может. Либо его надо выкатывать, либо менять газон раз в 3-4 месяца. Разберемся с этим после Кубка конфедераций, – сказал Мутко.

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