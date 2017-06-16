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    Геннадий Орлов: «Нобоа не хуже Глушакова»

    Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин Кристиан Нобоа Премьер-лига Россия Геннадий Орлов Денис Глушаков Денис Терентьев Дмитрий Богаев Далер Кузяев

    Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение о трансферной политике «Зенита».

    - Как восприняли трансферы Кузяева и Терентьева?

    – Положительно! Эти ребята прошли зенитовскую школу. Кузяев же может конкурировать с некоторыми ребятами с российскими паспортами. Так лучше тогда брать своего воспитанника.

    Потом потолок возможностей этого футболиста пока еще никто не знает, а нынешний его уровень уже оставил определенное впечатление. Меня очень порадовало возвращение Дмитрия Богаева!

    - Почему?

    – Мне всегда нравился этот парень. Фланговый футболист, современный, с такой высокой скоростью. Тоже воспитанник академии. Мне по душе этот посыл – возврат своих. Это уже вызывает уважение. Я же живу в Петербурге и слышу, о чем говорят.

    Где свои?! За последние годы, академия, к сожалению, сработала в «ноль». Когда не было академии, кстати, ребята из школы «Зенита» и «Смены» пробивались в основной состав первой команды.

    А сейчас условия отличные, но концепция, философия всех этих голландцев привели к тому, что во всех юношеских сборных осталось всего два представителя «Зенита». А раньше было по пять-шесть. Поэтому клуб и предпринимает попытки по возвращению своих.

    - Возвращение Аршавина вам не кажется фантастическим?

    – Если говорить про это с точки зрения пиара, то на «Зенит» с Аршавиным в составе ходило бы на 10 тысяч больше.

    - Нобоа?

    – У него поставленный удар. Кроме того, он способен отдать хороший пас. Игрок-созидатель. Разрушителей у нас предостаточно, но ведь нужны и креативщики. А Нобоа к тому же говорит по-русски, все понимает.

    - Нобоа по своему уровню сопоставим с Глушаковым?

    – Не хочу выглядеть не корректным, но Нобоа не хуже Глушакова. Как минимум, – сказал Орлов.

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