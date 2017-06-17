Водитель такси, подвезший чилийского журналиста Гаспара Миранду от аэропорта «Домодедово» до гостиницы в центре Москвы за 50 тысяч рублей, задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Таксист подозревается в мошенничестве.

Чилиец, прибывший в Москву на освещение Кубка конфедераций, поинтересовался у частного извозчика о стоимости услуги уже после поездки. Осознав, что его обманули, журналист обратился в полицию.

«Задержанным оказался житель Московской области, отвозивший чилийского журналиста на автомобиле «Мерседес». Сейчас подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания по делу.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество при получении выплат», — говорится в сообщении на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Согласно Уголовному кодексу РФ, данный вид мошенничества наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до 4 лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.