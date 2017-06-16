Луческу требует у «Зенита» около 4 млн евро и готов обратиться в ФИФА
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу по-прежнему не расторг контракт с клубом.
71-летний румынский специалист отказался подписывать документы, потому что его не устроили условия прекращения сотрудничества с «Зенитом».
Луческу хочет получить от клуба из Санкт-Петербурга зарплату, полагающуюся ему до конца соглашения. Это около 4 миллионов евро.
Стороны продолжают вести переговоры. Луческу сообщил «Зениту», что может обратиться в ФИФА, чтобы получить неустойку.
Луческу после одного сезона в «Зените» был отправлен в отставку. Команду возглавил итальянец Роберто Манчини.
Мирча Луческу: «Я принес «Зениту» более 100 млн евро на трансферах Халка, Гарая и Витцеля. И посмотрите, как они со мной обошлись»
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