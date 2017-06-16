Луческу требует у «Зенита» около 4 млн евро и готов обратиться в ФИФА

Бывший главный тренер Мирча Луческу по-прежнему не расторг контракт с клубом.

71-летний румынский специалист отказался подписывать документы, потому что его не устроили условия прекращения сотрудничества с «Зенитом».

Луческу хочет получить от клуба из Санкт-Петербурга зарплату, полагающуюся ему до конца соглашения. Это около 4 миллионов евро.

Стороны продолжают вести переговоры. Луческу сообщил «Зениту», что может обратиться в , чтобы получить неустойку.

Луческу после одного сезона в «Зените» был отправлен в отставку. Команду возглавил итальянец Роберто Манчини.

Мирча Луческу: «Я принес «Зениту» более 100 млн евро на трансферах Халка, Гарая и Витцеля. И посмотрите, как они со мной обошлись»