Известный комментатор Геннадий Орлов выразил уверенность, что нападающий Артем Дзюба с радостью бы поехал со сборной России на конфедераций.

– Вопрос по сборной. Как восприняли ситуацию с Дзюбой? Футболист покинул национальную команду по состоянию здоровья. Сейчас выяснилось, что операции ему не требуется и вскоре он присоединиться к «Зениту».

– Ну это уже врачебные дела. Как тут что-то можно обсуждать? Если бы у Дзюбы была такая возможность, он с удовольствием играл бы за сборную. Артем – боец! В «Зените» он выходит на поле с перевязанной ногой, борется, бьется. Дзюба не тот игрок, который уходит от стыков. Против него защитники применяют что-то из вольной борьбы. Но Дзюба терпит. Потому он и бомбардир, – сказал Орлов.