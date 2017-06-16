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    Геннадий Орлов: «Защитники применяют к Дзюбе что-то из вольной борьбы, но он терпит»

    Теги Зенит Артем Дзюба Премьер-лига Россия сборная России Геннадий Орлов Кубок конфедераций

    Известный комментатор Геннадий Орлов выразил уверенность, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба с радостью бы поехал со сборной России на Кубок конфедераций.

    – Вопрос по сборной. Как восприняли ситуацию с Дзюбой? Футболист покинул национальную команду по состоянию здоровья. Сейчас выяснилось, что операции ему не требуется и вскоре он присоединиться к «Зениту».

    – Ну это уже врачебные дела. Как тут что-то можно обсуждать? Если бы у Дзюбы была такая возможность, он с удовольствием играл бы за сборную. Артем – боец! В «Зените» он выходит на поле с перевязанной ногой, борется, бьется. Дзюба не тот игрок, который уходит от стыков. Против него защитники применяют что-то из вольной борьбы. Но Дзюба терпит. Потому он и бомбардир, – сказал Орлов.

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