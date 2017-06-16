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    Алексей Сорокин: «Более 90% граждан поддерживают проведение ЧМ-2018 в России. Нет почвы для протестов»

    Теги Виталий Мутко ЧМ-2014 ЧМ-2018 Алексей Сорокин

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин поделился информацией о том, что большинство жителей страны поддерживает проведение чемпионата мира.

    «У нас были независимые опросы. Более 90% [граждан] поддерживают проведение чемпионата мира, поэтому нет почвы для каких-то протестов», – сказал Сорокин.

    «Думаю, таких протестов не предвидится, если вы имеете в виду такие, какие были в Бразилии.

    Мы открытая страна, у нас действуют законы, которые все должны соблюдать», – заявил вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко.

    Напомним, в 2014 году десятки тысяч жителей Бразилии протестовали против расходов государства на проведение ЧМ-2014.

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