Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» поделился информацией о том, что большинство жителей страны поддерживает проведение чемпионата мира.

«У нас были независимые опросы. Более 90% [граждан] поддерживают проведение чемпионата мира, поэтому нет почвы для каких-то протестов», – сказал Сорокин.

«Думаю, таких протестов не предвидится, если вы имеете в виду такие, какие были в Бразилии.

Мы открытая страна, у нас действуют законы, которые все должны соблюдать», – заявил вице-премьер РФ, глава оргкомитета «Россия-2018» .

Напомним, в 2014 году десятки тысяч жителей Бразилии протестовали против расходов государства на проведение .