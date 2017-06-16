Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash выступят на церемонии открытия Кубка конфедераций

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» поделился информацией об открытии Кубка конфедераций, передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

По словам функционера, на церемонии в Санкт-Петербурге выступят известные поп-исполнители Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash.

Первый матч Кубка конфедераций состоится завтра на стадионе и начнется в 18.00 по московскому времени. Сборная России сыграет с командой Новой Зеландии.