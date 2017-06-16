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    Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash выступят на церемонии открытия Кубка конфедераций

    Теги сборная России светская хроника сборная Новой Зеландии Алексей Сорокин Крестовский Кубок конфедераций

    Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» поделился информацией об открытии Кубка конфедераций, передает корреспондент Sports.ru Роман Мун.

    По словам функционера, на церемонии в Санкт-Петербурге выступят известные поп-исполнители Сергей Лазарев, Алсу и DJ Smash.

    Первый матч Кубка конфедераций состоится завтра на стадионе «Крестовский» и начнется в 18.00 по московскому времени. Сборная России сыграет с командой Новой Зеландии.

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