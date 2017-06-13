«Голден Стэйт» выиграл НБА, Иран на ЧМ-2018, Зобнин пропустит полгода и другие новости утра

1. «Уорриорс» стали чемпионами НБА. В пятом матче «Голден Стэйт» победил «Кливленд» и выиграл серию со счетом 4-1.

2. Иран вышел на ЧМ-2018, не пропустив ни одного гола в последних 11 матчах. Это всего третий участник после России и Бразилии.

3. Роман Зобнин перенес операцию на травмированном колене и пропустит около полугода. Здоровья.

4. Лев Яшин появится как легендарный персонаж в игре FIFA 18 – вместе с Марадоной, Роналдо и Анри.

5. Журналисты почти единогласно отдали Сидни Кросби приз лучшему игроку Кубка Стэнли. Малкин – второй (3 первых места из 15 возможных).

6. Неймар – самый дорогой футболист мира, Криштиану Роналду не попал даже в десятку. Это результаты исследования CIES Football Observatory.

7. Южная Корея хочет провести ЧМ-2030 вместе с Северной Кореей. Чистая экзотика.

8. Джанлуиджи Буффон продолжит карьеру еще на год, если «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов-2017/18. Интрига?

9. «Милан» купил форварда «Порту» Андре Силву за 38 млн евро. Криштиану Роналду уже назвал его наследником в сборной Португалии.

10. «В России спорт номер один – это хоккей», – считает полузащитник «Спартака» Фернандо. Согласны?

Цитата дня. «Про спортивный террор говорить не хочется. Я не смотрю эту лигу. Не хочется ее пропагандировать». Вячеслав Быков об НХЛ.