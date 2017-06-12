Хавбек Фернандо поделился мыслями о российских болельщиках и подготовке к .

– В России спорт номер один – это хоккей. Но футбол тоже весьма популярен. У моей команды, у «Спартака», невероятная торсида. На всех домашних матчах собирается не меньше 30 тысяч. Поскольку страна не каждый день принимает крупные международные турниры, я думаю, что это будет большой праздник.

– Ты замечаешь усиленные меры безопасности?

– После теракта в Санкт-Петербурге все стали более настороженными. Но такое может произойти где угодно. По тому, что я могу видеть, Россия – весьма безопасная страна. Куда б ты ни пошел – везде металлодетекторы, – сказал полузащитник.

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