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    Хавбек «Спартака» Фернандо: «В России спорт номер один – это хоккей»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия болельщики ЧМ-2018 Фернандо

    Хавбек «Спартака» Фернандо поделился мыслями о российских болельщиках и подготовке к ЧМ-2018.

    – В России спорт номер один – это хоккей. Но футбол тоже весьма популярен. У моей команды, у «Спартака», невероятная торсида. На всех домашних матчах собирается не меньше 30 тысяч. Поскольку страна не каждый день принимает крупные международные турниры, я думаю, что это будет большой праздник.

    – Ты замечаешь усиленные меры безопасности?

    – После теракта в Санкт-Петербурге все стали более настороженными. Но такое может произойти где угодно. По тому, что я могу видеть, Россия – весьма безопасная страна. Куда б ты ни пошел – везде металлодетекторы, – сказал полузащитник.

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