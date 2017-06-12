Президент Южной Кореи выразил желание принять ЧМ-2030 вместе с Северной Кореей

Новый президент Южной Кореи Мун Чжи Ин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино выразил желание принять .

«Если страны-соседи в Северо-Восточной Азии, включая Южную и Северную Корею, согласятся принять ЧМ-2030, думаю, это может поспособствовать миру между Южной и Северной Кореей и в регионе в целом.

Было бы здорово, если у президента Инфантино были бы интересы в этой сфере», – сказал политик.

В сентябре 2016 года Северная Корея провела испытания крупнейшей ядерной бомбы в своей истории. Мощность взрыва оценивалась в 10-30 килотонн. Испытания вызвали негативную реакцию мирового сообщества и соседних государств.