Президент Южной Кореи выразил желание принять ЧМ-2030 вместе с Северной Кореей
Новый президент Южной Кореи Мун Чжи Ин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино выразил желание принять ЧМ-2030.
«Если страны-соседи в Северо-Восточной Азии, включая Южную и Северную Корею, согласятся принять ЧМ-2030, думаю, это может поспособствовать миру между Южной и Северной Кореей и в регионе в целом.
Было бы здорово, если у президента Инфантино были бы интересы в этой сфере», – сказал политик.
В сентябре 2016 года Северная Корея провела испытания крупнейшей ядерной бомбы в своей истории. Мощность взрыва оценивалась в 10-30 килотонн. Испытания вызвали негативную реакцию мирового сообщества и соседних государств.
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