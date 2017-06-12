Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Президент Южной Кореи выразил желание принять ЧМ-2030 вместе с Северной Кореей

    Теги ФИФА Джанни Инфантино ЧМ-2030 политика

    Новый президент Южной Кореи Мун Чжи Ин на встрече с президентом ФИФА Джанни Инфантино выразил желание принять ЧМ-2030.

    «Если страны-соседи в Северо-Восточной Азии, включая Южную и Северную Корею, согласятся принять ЧМ-2030, думаю, это может поспособствовать миру между Южной и Северной Кореей и в регионе в целом.

    Было бы здорово, если у президента Инфантино были бы интересы в этой сфере», – сказал политик.

    В сентябре 2016 года Северная Корея провела испытания крупнейшей ядерной бомбы в своей истории. Мощность взрыва оценивалась в 10-30 килотонн. Испытания вызвали негативную реакцию мирового сообщества и соседних государств.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться