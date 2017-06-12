Иран вышел на ЧМ-2018. Это всего третий участник после России и Бразилии
Сборная Ирана вышла на ЧМ-2018.
Команда тренера Карлуша Кейруша обыграла сборную Узбекистана (2:0) в очередном матче отборочного турнира. Нападающий «Ростова» Сердар Азмун забил гол и сделал результативную передачу.
Иранцы уже не опустятся ниже второго места в своей группе. Первые два места в таблице дают прямые путевки на ЧМ-2018.
Иран стал третьим участником ЧМ-2018. Ранее на чемпионат пробилась Бразилия, а Россия точно сыграет на турнире как его хозяйка.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.