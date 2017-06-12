Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Иран вышел на ЧМ-2018. Это всего третий участник после России и Бразилии

    Теги сборная Узбекистана сборная Ирана Карлуш Кейруш ЧМ-2018 квалификация ЧМ-2018 Азия Сердар Азмун

    Сборная Ирана вышла на ЧМ-2018.

    Команда тренера Карлуша Кейруша обыграла сборную Узбекистана (2:0) в очередном матче отборочного турнира. Нападающий «Ростова» Сердар Азмун забил гол и сделал результативную передачу.

    Иранцы уже не опустятся ниже второго места в своей группе. Первые два места в таблице дают прямые путевки на ЧМ-2018. 

    Иран стал третьим участником ЧМ-2018. Ранее на чемпионат пробилась Бразилия, а Россия точно сыграет на турнире как его хозяйка.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться