Сборная Ирана вышла на .

Команда тренера Карлуша Кейруша обыграла сборную Узбекистана (2:0) в очередном матче отборочного турнира. Нападающий «Ростова» забил гол и сделал результативную передачу.

Иранцы уже не опустятся ниже второго места в своей группе. Первые два места в таблице дают прямые путевки на ЧМ-2018.

Иран стал третьим участником ЧМ-2018. Ранее на чемпионат пробилась Бразилия, а Россия точно сыграет на турнире как его хозяйка.