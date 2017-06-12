Вячеслав Быков об НХЛ: «Про спортивный террор говорить не хочется. Я не смотрю эту лигу. Не хочется ее пропагандировать»
Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков после победы «Питтсбурга» в Кубке Стэнли рассказал, как относится к НХЛ.
«Про спортивный террор говорить не очень хочется. Я рад за наших ребят, но не хочется пропагандировать эту лигу.
Их отношение ко всему миру заставляет меня так действовать. Я не смотрю НХЛ, это моя принципиальная позиция.
Что касается наших игроков, это их выбор. Я рад, что у того же Жени Малкина все получается. Но в остальном, я категорически против того, что происходит в НХЛ и не согласен с их взглядами», – заявил Быков.
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