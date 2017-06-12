Бывший главный тренер сборной России и СКА Вячеслав Быков после победы «Питтсбурга» в Кубке Стэнли рассказал, как относится к .

«Про спортивный террор говорить не очень хочется. Я рад за наших ребят, но не хочется пропагандировать эту лигу.

Их отношение ко всему миру заставляет меня так действовать. Я не смотрю , это моя принципиальная позиция.

Что касается наших игроков, это их выбор. Я рад, что у того же Жени Малкина все получается. Но в остальном, я категорически против того, что происходит в и не согласен с их взглядами», – заявил Быков.

Малкин выиграл третий Кубок Стэнли