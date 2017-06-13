Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высоко оценил способности нападающего Андре Силвы, который в воскресенье перешел из «Порту» в .

«Когда я завершу карьеру, сборная Португалии будет в хороших руках, потому что у нее уже есть большой нападающий. Это Андре Силва», — сказал Роналду.

Сам Андре Силва прокомментировал это высказывание сдержанно: «Я сохраняю спокойствие. Мне нужно сделать еще много всего, прежде чем я смогу делиться какими-то мыслями».

В квалификации ЧМ-2018 Андре Силва в 6 матчах забил 6 голов и отдал 1 результативный пас.