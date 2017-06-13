Криштиану Роналду: «Когда я завершу карьеру, сборная Португалии будет в хороших руках – у нее есть Андре Силва»
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высоко оценил способности нападающего Андре Силвы, который в воскресенье перешел из «Порту» в «Милан».
«Когда я завершу карьеру, сборная Португалии будет в хороших руках, потому что у нее уже есть большой нападающий. Это Андре Силва», — сказал Роналду.
Сам Андре Силва прокомментировал это высказывание сдержанно: «Я сохраняю спокойствие. Мне нужно сделать еще много всего, прежде чем я смогу делиться какими-то мыслями».
В квалификации ЧМ-2018 Андре Силва в 6 матчах забил 6 голов и отдал 1 результативный пас.
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