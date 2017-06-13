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    «Конн Смайт Трофи»: Кросби стал первым у 11 из 15 голосовавших, у Малкина только 3 первых места

    Теги рейтинги Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Джейк Гюнцель

    Официальный сайт НХЛ привел расклад по голосованию за обладателя «Конн Смайт Трофи» – приза самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли.

    В голосовании принимали участие 15 членов ассоциации профессиональных хоккейных журналистов. 

    Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби, получивший «Конн Смайт» второй год подряд, занял первое или второе место в рейтинге всех журналистов. У него 11 первых мест и 4 вторых.

    Второе место в голосовании занял форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Его на первое место поставили 3 журналиста. Еще 11 голосовавших отдали ему вторую строчку. 

    Третье место – у нападающего «Питтсбурга» Джейка Гюнцеля. Он получил 1 первое место и 10 третьих. 

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