Неймар – самый дорогой футболист мира согласно исследованию CIES Football Observatory, Роналду не попал в десятку

CIES Football Observatory провела исследование относительно стоимости футболистов.

Исследование основывалось на ряде факторов, среди которых: срок действующего контракта игрока, игра его команды, его собственная игра, возраст, позиция на поле, игра за сборную.

В список вошли 110 игроков из лиг топ-5. Ниже приведены 15 первых футболистов из списка, с полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

1. Неймар – 210,7 миллиона евро (25 лет, , контракт до 2021 года)

2. Деле Алли – 155,1 млн (22 года, , до 2022)

3. Харри Кейн – 153,6 млн (23 года, «Тоттенхэм», до 2022)

4. Лионель Месси – 151,7 млн (29 лет, , до 2018)

5. Антуан Гризманн – 150,3 млн (25 лет, , до 2021)

6. Луис Суарес – 140,8 млн (30 лет, «Барселона», до 2021)

7. Поль Погба – 134,3 млн (24 года, , до 2021)

8. Гонсало Игуаин – 120,2 млн (29 лет, , до 2021)

9. Эден Азар – 117,2 млн (26 лет, , до 2020)

10. Пауло Дибала – 115,3 млн (23 года, «Ювентус», до 2022)

11. Криштиану Роналду – 112,4 млн (32 года, , до 2021)

12. Кевин де Брюйне – 110,5 млн (25 лет, , до 2021)

13. Ромелу Лукаку – 105,4 млн (24 года, , до 2019)

14. Роберт Левандовски – 100,6 млн (28 лет, , до 2021)

15. Рахим Стерлинг – 98,8 млн (22 года, «Манчестер Сити», до 2020)