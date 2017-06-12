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    Неймар – самый дорогой футболист мира согласно исследованию CIES Football Observatory, Роналду не попал в десятку

    Теги Бавария Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси Ювентус Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Атлетико Лионель Месси серия А Италия примера Испания бизнес Тоттенхэм Гонсало Игуаин Луис Суарес Неймар Эден Азар Роберт Левандовски Поль Погба Ромелу Лукаку Кевин де Брюйне Антуан Гризманн Рахим Стерлинг Харри Кейн Пауло Дибала Деле Алли

    CIES Football Observatory провела исследование относительно стоимости футболистов.

    Исследование основывалось на ряде факторов, среди которых: срок действующего контракта игрока, игра его команды, его собственная игра, возраст, позиция на поле, игра за сборную.

    В список вошли 110 игроков из лиг топ-5. Ниже приведены 15 первых футболистов из списка, с полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

    1. Неймар – 210,7 миллиона евро (25 лет, «Барселона», контракт до 2021 года)

    2. Деле Алли – 155,1 млн (22 года, «Тоттенхэм», до 2022)

    3. Харри Кейн – 153,6 млн (23 года, «Тоттенхэм», до 2022)

    4. Лионель Месси – 151,7 млн (29 лет, «Барселона», до 2018)

    5. Антуан Гризманн – 150,3 млн (25 лет, «Атлетико», до 2021)

    6. Луис Суарес – 140,8 млн (30 лет, «Барселона», до 2021)

    7. Поль Погба – 134,3 млн (24 года, «Манчестер Юнайтед», до 2021)

    8. Гонсало Игуаин – 120,2 млн (29 лет, «Ювентус», до 2021)

    9. Эден Азар – 117,2 млн (26 лет, «Челси», до 2020)

    10. Пауло Дибала – 115,3 млн (23 года, «Ювентус», до 2022)

    11. Криштиану Роналду – 112,4 млн (32 года, «Реал», до 2021)

    12. Кевин де Брюйне – 110,5 млн (25 лет, «Манчестер Сити», до 2021)

    13. Ромелу Лукаку – 105,4 млн (24 года, «Эвертон», до 2019)

    14. Роберт Левандовски – 100,6 млн (28 лет, «Бавария», до 2021)

    15. Рахим Стерлинг – 98,8 млн (22 года, «Манчестер Сити», до 2020)

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