Буффон продолжит карьеру еще на сезон, если «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов-2017/18

Голкипер и сборной Италии Джанлуиджи Буффон подтвердил, что планирует завершить карьеру в следующем году.

«99 процентов, что я завершу карьеру после в России. Впереди меня ждет еще один полноценный и насыщенный сезон, полный возможных достижений. После этого придет время сказать, что пора остановиться.

С президентом мы пришли к такому варианту, что если только мы выиграем Лигу чемпионов, я отыграю еще один сезон, чтобы постараться выиграть клубный чемпионат мира и другие трофеи», – сказал Буффон.