Сегодня в «Oracle Arena» в Окленде пройдет пятый матч финальной серии плей-офф сезона-2016/17 между «Уорриорз» и «Кавальерс». Клуб из Огайо в предыдущей встрече одержал первую победу в противостоянии и попытается возродить интригу на площадке соперника.

Финал

Пятый матч

В серии впереди – 3-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.