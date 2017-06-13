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    НБА. Финал. 5-й матч. «Голден Стэйт» против «Кливленда»

    Теги результаты Кливленд Голден Стэйт НБА НБА плей-офф

    Сегодня в «Oracle Arena» в Окленде пройдет пятый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Уорриорз» и «Кавальерс». Клуб из Огайо в предыдущей встрече одержал первую победу в противостоянии и попытается возродить интригу на площадке соперника.

    Плей-офф

    Финал

    Пятый матч

    Голден Стэйт – Кливленд
    Дата проведения
    13 июня, 04.00, «Oracle Arena»
    Онлайн матча

    В серии впереди «Голден Стэйт» – 3-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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