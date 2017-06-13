НБА. Финал. 5-й матч. «Голден Стэйт» против «Кливленда»
Сегодня в «Oracle Arena» в Окленде пройдет пятый матч финальной серии плей-офф НБА сезона-2016/17 между «Уорриорз» и «Кавальерс». Клуб из Огайо в предыдущей встрече одержал первую победу в противостоянии и попытается возродить интригу на площадке соперника.
Финал
Пятый матч
- Дата проведения
- 13 июня, 04.00, «Oracle Arena»
В серии впереди «Голден Стэйт» – 3-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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