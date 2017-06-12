Зобнин перенес операцию, срок восстановления – около шести месяцев
В понедельник вечером полузащитник «Спартака» Роман Зобнин перенес операцию.
Хирургическое вмешательство было произведено в клинике в Риме. Операция прошла без осложнений.
«Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава. Оперировал нашего футболиста профессор Мариани», – сказал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов
Предполагается, что срок полной реабилитации хавбека «Спартака» и сборной России составит около шести месяцев.
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