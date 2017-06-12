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    Зобнин перенес операцию, срок восстановления – около шести месяцев

    Теги Спартак Премьер-лига Россия сборная России травмы Михаил Вартапетов Роман Зобнин

    В понедельник вечером полузащитник «Спартака» Роман Зобнин перенес операцию.

    Хирургическое вмешательство было произведено в клинике в Риме. Операция прошла без осложнений.

    «Роману была произведена пластика передней крестообразной связки и выполнен шов наружного мениска правого коленного сустава. Оперировал нашего футболиста профессор Мариани», – сказал руководитель медицинского департамента клуба Михаил Вартапетов

    Предполагается, что срок полной реабилитации хавбека «Спартака» и сборной России составит около шести месяцев.

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