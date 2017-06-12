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    «Милан» подтвердил трансфер Андре Силвы

    Теги Милан высшая лига Португалия Порту серия А Италия трансферы видео Андре Силва

    «Милан» подтвердил трансфер форварда Андре Силвы.

    Нападающий сегодня прошел медосмотр и подписал пятилетний контракт.

    Ранее футболист выступал за «Порту». В завершившемся сезоне он отыграл 32 матча в португальской лиге. На его счету 16 голов и 5 результативных передач, при этом 5 мячей были забиты с пенальти.

    Как сообщается, «Милан» заплатит «Порту» 38 миллионов евро. Еще 2 миллиона португальская сторона может получить в виде бонусов.

    Андре Силва: «Милан» – великий клуб, а Роналду – мой кумир, но надо еще много работать»

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