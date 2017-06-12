«Милан» подтвердил трансфер Андре Силвы
«Милан» подтвердил трансфер форварда Андре Силвы.
Нападающий сегодня прошел медосмотр и подписал пятилетний контракт.
Ранее футболист выступал за «Порту». В завершившемся сезоне он отыграл 32 матча в португальской лиге. На его счету 16 голов и 5 результативных передач, при этом 5 мячей были забиты с пенальти.
Как сообщается, «Милан» заплатит «Порту» 38 миллионов евро. Еще 2 миллиона португальская сторона может получить в виде бонусов.
André Silva is officially a red&black player! 🔴⚫@andrevsilva19 è ufficialmente un giocatore del Milan! 🔴⚫#welcomeSilva pic.twitter.com/6bY61lH9YL— AC Milan (@acmilan) 12 июня 2017 г.
Андре Силва: «Милан» – великий клуб, а Роналду – мой кумир, но надо еще много работать»
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