«Милан» подтвердил трансфер Андре Силвы

подтвердил трансфер форварда Андре Силвы.

Нападающий сегодня прошел медосмотр и подписал пятилетний контракт.

Ранее футболист выступал за . В завершившемся сезоне он отыграл 32 матча в португальской лиге. На его счету 16 голов и 5 результативных передач, при этом 5 мячей были забиты с пенальти.

Как сообщается, «Милан» заплатит «Порту» 38 миллионов евро. Еще 2 миллиона португальская сторона может получить в виде бонусов.

Андре Силва: «Милан» – великий клуб, а Роналду – мой кумир, но надо еще много работать»