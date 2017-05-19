Матчи бундеслиги со следующего сезона будет судить женщина

будет работать на матчах бундеслиги в качестве главного арбитра в следующем сезоне.

38-летняя служащая полиции из Ганновера станет первой женщиной-главным судьей в истории бундеслиги.

Помимо Штайнхаус, в чемпионате появятся еще три главных арбитра-новичка. Это Мартин Петерсен, Свен Яблонски и Сорен Шторкс. Они займут места , Гюнтера Перла и Йохена Дрееса. Таким образом, число главных арбитров, которые могут судить матчи первой бундеслиги, увеличилось с 23 до 24.