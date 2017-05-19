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    Матчи бундеслиги со следующего сезона будет судить женщина

    Теги бундеслига Германия судьи Бибиана Штайнхаус Вольфганг Штарк Йохен Дреес Гюнтер Перл Мартин Петерсен Свен Яблонски Сорен Шторкс

    Бибиана Штайнхаус будет работать на матчах бундеслиги в качестве главного арбитра в следующем сезоне.

    38-летняя служащая полиции из Ганновера станет первой женщиной-главным судьей в истории бундеслиги.

    Помимо Штайнхаус, в чемпионате появятся еще три главных арбитра-новичка. Это Мартин Петерсен, Свен Яблонски и Сорен Шторкс. Они займут места Вольфганга Штарка, Гюнтера Перла и Йохена Дрееса. Таким образом, число главных арбитров, которые могут судить матчи первой бундеслиги, увеличилось с 23 до 24.

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