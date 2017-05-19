Роналду по ходу матча с «Сельтой» обвинил соперников в получении «чемодана с деньгами»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду по ходу перенесенного матча чемпионата Испании против «Сельты» (4:1) неформально обвинил соперника в получении взятки.

В одном из эпизодов камера поймала португальца, обращающегося к защитнику галисийцев Густаво Кабралю.

32-летний игрок жестами сначала изобразил чемодан, после чего подчеркнул, что он заполнен деньгами и предназначен для «Сельты».

Напомним, что благодаря победе над «Сельтой» «Реал» оторвался от идущей на втором месте «Барселоны» на три очка.

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