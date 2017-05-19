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    Евролига. «Финал четырех». ЦСКА – «Олимпиакос», «Фенербахче» сыграет с «Реалом»

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Фенербахче Олимпиакос Реал

    Сегодня в Стамбуле на арене «Синан Эрден» начнется «Финал четырех» Евролиги-2016/17. В первом полуфинальном матче действующий чемпион московский ЦСКА сразится с принципиальным соперником греческим «Олимпиакосом», который ранее неоднократно останавливал армейцев в решающих играх турнира.

    В другой встрече 1/2 финала принимающий «Ф4» турецкий «Фенербахче» сойдется с победителем регулярного чемпионата мадридским «Реалом».

    Евролига

    Финал четырех

    ЦСКА Москва Россия  –  Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    19 мая, 18.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

     

    Фенербахче Турция  –  Реал Мадрид Испания
    Дата проведения
    19 мая, 21.30, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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