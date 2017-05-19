Сегодня в Стамбуле на арене «Синан Эрден» начнется «Финал четырех» Евролиги-2016/17. В первом полуфинальном матче действующий чемпион московский ЦСКА сразится с принципиальным соперником греческим «Олимпиакосом», который ранее неоднократно останавливал армейцев в решающих играх турнира.

В другой встрече 1/2 финала принимающий «Ф4» турецкий «Фенербахче» сойдется с победителем регулярного чемпионата мадридским «Реалом».

Евролига

Финал четырех

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.