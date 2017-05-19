Евролига. «Финал четырех». ЦСКА – «Олимпиакос», «Фенербахче» сыграет с «Реалом»
Сегодня в Стамбуле на арене «Синан Эрден» начнется «Финал четырех» Евролиги-2016/17. В первом полуфинальном матче действующий чемпион московский ЦСКА сразится с принципиальным соперником греческим «Олимпиакосом», который ранее неоднократно останавливал армейцев в решающих играх турнира.
В другой встрече 1/2 финала принимающий «Ф4» турецкий «Фенербахче» сойдется с победителем регулярного чемпионата мадридским «Реалом».
Евролига
Финал четырех
- Дата проведения
- 19 мая, 18.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 19 мая, 21.30, «Синан Эрдем Доум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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