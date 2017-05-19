«Матч ТВ» опроверг информацию об уходе Елагина
Футбольный комментатор Александр Елагин не покинет «Матч ТВ»
Телеканал опроверг информацию о том, что из-за сокращения штата договор с Елагиным не будет продлен.
«Уважаемые коллеги-журналисты. Я как работал, так и продолжаю работать на «Матч ТВ». Напомню, что 21-го мая я назначен на матч последнего 38-го тура АПЛ, а также буду работать на финале Кубка Англии 27-го мая.
Удивительно, но из тех СМИ, которые написали о моем якобы «увольнении», никто не обратился ко мне даже за комментарием.
Лично я категорически не приветствую распространение недостоверных сведений и в своей комментаторской работе всегда все детали перепроверяю несколько раз. Чего и всем желаю, так как мы работаем для зрителя и читателя, которым нужно сообщать только проверенную информацию», – заявил Елагин.
«Просьба ко СМИ: прекратите, пожалуйста, распространение недостоверной информации – не нужно вводить телезрителей и болельщиков в заблуждение.
Александр Елагин работал, работает и будет продолжать работать на «Матч ТВ». Никаких изменений и не планировалось», – сказал главный редактор футбольных трансляций «Матч ТВ» Валерий Карпин.
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