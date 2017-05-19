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    Зять Федуна Гераскин может стать спортивным директором «Спартака»

    Теги Спартак Леонид Федун Сергей Родионов Премьер-лига Россия Игорь Рабинер Массимо Каррера Юхан Гераскин

    Юхан Гераскин, зять владельца «Спартака» Леонида Федуна, может занять пост спортивного директора московского клуба.

    О вероятном назначении сообщил журналист Игорь Рабинер.

    «Будут ли, помимо летних трансферов, какие-то изменения внутри клуба? Весьма вероятно, что в «Спартаке» появится спортивный директор, по моим данным, необходимый Каррере. Впрочем, речь не идет о специалисте из «Сассуолло» Джованни Росси, которого прочили на это место зимой. Это друг Карреры, но его приход в «Спартак» был не более чем домыслами СМИ.

    Родионов, с большой долей вероятности, сосредоточится на функциях генерального директора. Спортивным же, поговаривают, может стать Гераскин, который все зимние сборы провел вместе с командой и не пропустил ни одной тренировки, оперативно решая текущие проблемы (например, вопрос с диетологом, необходимым Каррере на сборах).

    Каррера это поощрял: человек из клуба, который глубоко погружен в дела команды, ему нужен – в «Ювентусе» без этого вообще невозможно представить существование клуба. И еще с прошлого лета именно с Гераскиным, гораздо более приближенным к команде, чем во времена Аленичева, у итальянца сложился наиболее тесный контакт. Тренер хорошо понимает, что и доведение информации до первого лица через его родственника произойдет быстрее и менее чревато ее искажением, чем другими путями. Так что подобное назначение, на мой взгляд, выглядело бы логичным», – написал Рабинер.

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