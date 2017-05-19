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    Рим (ATP). Раонич играет со Зверевым, Надаль встретится с Тимом, Джокович – с дель Потро, Изнер в 1/2 финала

    Теги результаты ATP Internazionali BNL d'Italia

    В четвертьфинале римского «Мастерса» в третий раз за четыре недели сыграют Рафаэль Надаль (4) и Доминик Тим (8).

    Internazionali BNL d’Italia

    Рим, Италия

    14 – 21 мая 2017

    ATP World Tour Masters 1000

    Призовой фонд – 4 273 775 евро

    Открытые корты, грунт

    Четвертьфинал

    Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) Новак Джокович (Сербия)
    Дата проведения
    19 мая, 20.00
    Онлайн матча

     

    Доминик Тим (Австрия) Рафаэль Надаль (Испания)
    Дата проведения
    19 мая, 15.00
    Онлайн матча

     

    Александр Зверев (Германия) Милош Раонич (Канада)
    7:62:1
    Дата проведения
    19 мая, 13.15
    Онлайн матча

     

    Джон Изнер (США) Марин Чилич (Хорватия)
    7:62:67:6
    Дата проведения
    19 мая, 11.20
    Онлайн матча

     

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