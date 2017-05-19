В четвертьфинале римского «Мастерса» в третий раз за четыре недели сыграют Рафаэль Надаль (4) и Доминик Тим (8).

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

14 – 21 мая 2017

ATP World Tour Masters 1000

Призовой фонд – 4 273 775 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал