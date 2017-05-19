Рим (ATP). Раонич играет со Зверевым, Надаль встретится с Тимом, Джокович – с дель Потро, Изнер в 1/2 финала
В четвертьфинале римского «Мастерса» в третий раз за четыре недели сыграют Рафаэль Надаль (4) и Доминик Тим (8).
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
14 – 21 мая 2017
ATP World Tour Masters 1000
Призовой фонд – 4 273 775 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 19 мая, 20.00
- Дата проведения
- 19 мая, 15.00
- Дата проведения
- 19 мая, 13.15
- Дата проведения
- 19 мая, 11.20
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