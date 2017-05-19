Четыре арбитра, работавших на играх премьер-лиги сезона-2016/17, начнут следующий сезон в .

Понижение в ранге коснется трех рефери ФИФА: , Виталия Мешкова, Сергея Иванова, а также Алексея Сухого.

Такое решение будет принято на основании положения «О порядке регулирования назначения судей на матчи соревнований команд профессиональных футбольных клубов», которое утвердил судейский комитет . У всех названных арбитров перебор низких оценок за судейство игр в премьер-лиге.

Сергей Карасев в этом сезоне судил матчи Лиги Европы, в том числе полуфинал «Сельта» – «Манчестер Юнайтед». Он – один из судей проходящего сейчас молодежного чемпионата мира. Его называют главным кандидатом на работу на ЧМ-2018 среди российских судей.

Куда исчез лучший судья России