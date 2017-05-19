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    «Спорт-Экспресс»: Карасев, Мешков и Иванов переведены судить в ФНЛ

    Теги Премьер-лига Россия РФС судьи ФНЛ Сергей Карасев Виталий Мешков Алексей Сухой

    Четыре арбитра, работавших на играх премьер-лиги сезона-2016/17, начнут следующий сезон в ФНЛ.

    Понижение в ранге коснется трех рефери ФИФА: Сергея Карасева, Виталия Мешкова, Сергея Иванова, а также Алексея Сухого.

    Такое решение будет принято на основании положения «О порядке регулирования назначения судей на матчи соревнований команд профессиональных футбольных клубов», которое утвердил судейский комитет РФС. У всех названных арбитров перебор низких оценок за судейство игр в премьер-лиге.

    Сергей Карасев в этом сезоне судил матчи Лиги Европы, в том числе полуфинал «Сельта» – «Манчестер Юнайтед». Он – один из судей проходящего сейчас молодежного чемпионата мира. Его называют главным кандидатом на работу на ЧМ-2018 среди российских судей.

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