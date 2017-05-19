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    Александр Кержаков: «Спартак» завоевал золото за счет бойцовского духа. Чемпионского футбола я не увидел»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия Александр Кержаков

    Форвард «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о выступлении команды в текущем чемпионате России.

    – Сейчас у меня складывается впечатление, что в РФПЛ в этом сезоне не было клуба-лидера, доказавшего игрой, что он чемпион. Да, «Спартак» завоевал золото, но, на мой взгляд, за счет бойцовского духа. А чемпионского футбола я не увидел.

    Были матчи, в которых «Спартак» побеждал только за счет характера, поэтому и опередил всех заслуженно. «Зениту» в какой-то момент этого не хватило.

    – Куда же делся характер?

    – Не знаю. Как это ни грустно, но мы проиграли этот чемпионат, потому что уступали соперникам в волевых качествах. Причем во многих встречах, которые должны были доводить до победы, – сказал Кержаков.

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