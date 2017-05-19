Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что рассматривает в качестве нового главного тренера .

«Насколько мне известно, в Санкт-Петербурге есть силы, которые хотят видеть Манчини тренером. Он чуть не стал в свое время тренером сборной, его часто сватали в российские клубы.

Сейчас у Манчини есть шансы прийти в . Позиции Роберто, насколько я могу судить, довольно серьезны. Впрочем, этот вариант – самый дорогой, с точки зрения не только зарплаты, но и трансферов: он потребует серьезного обновления состава», – заявил Арустамян.