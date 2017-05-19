Нобель Арустамян: «В «Зените» есть силы, которые хотят видеть тренером Манчини»
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян рассказал, что «Зенит» рассматривает в качестве нового главного тренера Роберто Манчини.
«Насколько мне известно, в Санкт-Петербурге есть силы, которые хотят видеть Манчини тренером. Он чуть не стал в свое время тренером сборной, его часто сватали в российские клубы.
Сейчас у Манчини есть шансы прийти в «Зенит». Позиции Роберто, насколько я могу судить, довольно серьезны. Впрочем, этот вариант – самый дорогой, с точки зрения не только зарплаты, но и трансферов: он потребует серьезного обновления состава», – заявил Арустамян.
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