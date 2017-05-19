Усманов хочет купить контрольный пакет акций «Арсенала» за 1,3 млрд долларов

Российский миллиардер Алишер Усманов намерен приобрести контрольный пакет акций лондонского .

63-летний бизнесмен, владеющий 30,04% акций клуба, сделал предложение американцу о покупке его пакета акций (67%) за 1,3 миллиарда долларов, сообщают три человека, знакомые с ситуацией.

Кронке оценивает в 2 миллиарда долларов. Он пока не ответил на письмо Усманова.

Владелец не отказался от этой идеи сразу, однако позже неофициально дал понять, что не заинтересован в продаже клуба Усманову или кому-то еще.

«Две недели назад я думал, что что-то действительно может произойти. Теперь я не уверен», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

В апреле Усманов высказался в поддержку главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера и подверг критике Кронке.

20 самых богатых людей мирового спорта

Самые важные люди в российском футболе