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    Усманов хочет купить контрольный пакет акций «Арсенала» за 1,3 млрд долларов

    Теги премьер-лига Англия Арсенал бизнес Стэн Кронке Алишер Усманов

    Российский миллиардер Алишер Усманов намерен приобрести контрольный пакет акций лондонского «Арсенала».

    63-летний бизнесмен, владеющий 30,04% акций клуба, сделал предложение американцу Стэну Кронке о покупке его пакета акций (67%) за 1,3 миллиарда долларов, сообщают три человека, знакомые с ситуацией.

    Кронке оценивает «Арсенал» в 2 миллиарда долларов. Он пока не ответил на письмо Усманова.

    Владелец «Арсенала» не отказался от этой идеи сразу, однако позже неофициально дал понять, что не заинтересован в продаже клуба Усманову или кому-то еще.

    «Две недели назад я думал, что что-то действительно может произойти. Теперь я не уверен», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

    В апреле Усманов высказался в поддержку главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера и подверг критике Кронке.

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