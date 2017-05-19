Редактор RTL Кристиан Олливье сообщил о том, что полузащитник Йоан Молло может получить российское гражданство.

«Надежный источник: 23 мая получит двойное гражданство – Франции и России.

Его вызовут в сборную России?» – написал Олливье в своем твиттере.

27-летний вингер никогда не играл за национальную сборную Франции. В его активе 6 матчей за французскую молодежку. Подробную статистику игрока смотрите здесь.

Геннадий Орлов: «Молло – секонд-хенд, который не нужен российскому футболу»

«Жду май голь один год, брат. Май талент». Молло смешно говорит по-русски