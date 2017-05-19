Редактор RTL: «Молло 23 мая получит гражданство России»
Редактор RTL Кристиан Олливье сообщил о том, что полузащитник «Зенита» Йоан Молло может получить российское гражданство.
«Надежный источник: Йоан Молло 23 мая получит двойное гражданство – Франции и России.
Его вызовут в сборную России?» – написал Олливье в своем твиттере.
27-летний вингер никогда не играл за национальную сборную Франции. В его активе 6 матчей за французскую молодежку. Подробную статистику игрока смотрите здесь.
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