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    России обыграла Германию, «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Питтсбургом», Шарапова уступила Бушар и другие новости утра

    Теги утренний дайджест

    1. Сборная России обыграла Германию (6:3) на ЧМ-2017, но потеряла Мозякина из-за травмы. Сотрясения у капитана нет, ждем еще одного обследования 10 мая.

    2. «Вашингтон» провел лучший матч в плей-офф и сравнял счет в серии с «Питтсбургом» – 3:3!

    3. Шарапова проиграла в трех сетах Бушар на турнире в Мадриде. Той самой Бушар, которая сказала, что Шараповой не место в теннисе.

    4. «Челси» разгромил «Мидлсбро» (3:0) и оторвался от «Тоттенхэма» на 7 (!) очков. Чемпионство близко.

    5. «Зенит» решил уволить Луческу по окончании сезона, уверяет «Спорт-Экспресс».

    6. В других матчах хоккейного ЧМ тоже было интересно. Канада отгрузила 6 голов Беларуси, Финляндия вела 3:0, но проиграла Чехии, а молодая сборная США одолела Швецию.

    7. Тарасенко не сыграет за сборную России на ЧМ-2017. У Владимира травма.

    8. «Локомотив» и «Анжи» голов не забили, «Урал» уступил «Крыльям Советов» (1:3).

    9. Болельщики сборной России облили пивом Хагера, который травмировал Мозякина. Это перебор.

    10. В НБА «Голден Стэйт» вышел в финал конференции. 8 матчей в плей-офф – 8 побед.

    11. Главный тренер дортмундской «Боруссии» Тухель конфликтует с руководством клубом. Пишут, что и игроки недовольны тренером.

    12. Агент Шараповой извинился перед Возняцки за слова о «посредственности». Отец теннисистки не принял извинения.

    Цитата дня. «Путин не такой, каким его изображают на Западе. России нужно дать время, это молодое государство». Рене Фазель отвечает критикам.

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