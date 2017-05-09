России обыграла Германию, «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Питтсбургом», Шарапова уступила Бушар и другие новости утра

1. Сборная России обыграла Германию (6:3) на ЧМ-2017, но потеряла Мозякина из-за травмы. Сотрясения у капитана нет, ждем еще одного обследования 10 мая.

2. «Вашингтон» провел лучший матч в плей-офф и сравнял счет в серии с «Питтсбургом» – 3:3!

3. Шарапова проиграла в трех сетах Бушар на турнире в Мадриде. Той самой Бушар, которая сказала, что Шараповой не место в теннисе.

4. «Челси» разгромил «Мидлсбро» (3:0) и оторвался от «Тоттенхэма» на 7 (!) очков. Чемпионство близко.

5. «Зенит» решил уволить Луческу по окончании сезона, уверяет «Спорт-Экспресс».

6. В других матчах хоккейного ЧМ тоже было интересно. Канада отгрузила 6 голов Беларуси, Финляндия вела 3:0, но проиграла Чехии, а молодая сборная США одолела Швецию.

7. Тарасенко не сыграет за сборную России на ЧМ-2017. У Владимира травма.

8. «Локомотив» и «Анжи» голов не забили, «Урал» уступил «Крыльям Советов» (1:3).

9. Болельщики сборной России облили пивом Хагера, который травмировал Мозякина. Это перебор.

10. В НБА «Голден Стэйт» вышел в финал конференции. 8 матчей в плей-офф – 8 побед.

11. Главный тренер дортмундской «Боруссии» Тухель конфликтует с руководством клубом. Пишут, что и игроки недовольны тренером.

12. Агент Шараповой извинился перед Возняцки за слова о «посредственности». Отец теннисистки не принял извинения.

Цитата дня. «Путин не такой, каким его изображают на Западе. России нужно дать время, это молодое государство». Рене Фазель отвечает критикам.