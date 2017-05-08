«Спартак» – чемпион, Россия забросила 10 шайб Италии, Луческу жалуется на поле и другие новости

1. «Спартак» стал чемпионом России, потому что «Зенит» проиграл дома «Тереку».

2. Массимо Каррера признался, что плакал, когда осознал, что чемпионство близко.

3. Леонид Федун сказал, что он больше не Нольтрофеич, и поблагодарил болельщиков «Спартака» за то, что они так долго ждали.

4. Сборная России по хоккею разгромила на ЧМ-2017 Италию – 10:1.

5. Мирча Луческу раскритиковал стадион «Санкт-Петербург», сказав, что у аутсайдеров украинской лиги поле лучше.

6. Арсен Венгер впервые обыграл Жозе Моуринью в АПЛ: «Арсенал» победил «МЮ» со счетом 2:0.

7. «Спартак» окажется в первой корзине при жеребьевке группового этапа ЛЧ

8. «Нэшвилл» выбил «Сент-Луис» (4-2) из Кубка Стэнли, «Эдмонтон» сравнял счет в серии с «Анахаймом» (3-3).

9. В плей-офф НБА «Кливленд» вынес «Торонто» (4-0), «Вашингтон» сравнял счет в серии с «Бостоном» (2-2), а «Хьюстон» – с «Сан-Антонио» (2-2).

10. «Томь» вылетела из премьер-лиги.

11. «Барселона» поддержала проведение референдума о независимости Каталонии

12. В Китае Халка обвинили в нападении на тренера команды соперника и ненависти к китайскому народу.

13. Мария Шарапова вышла во второй круг турнира WTA в Мадриде.

Цитата. «Не испытываю никаких эмоций, к этому чемпионству «Спартака» много вопросов». Андрей Червиченко не рад победе бывшего клуба.