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    Агент Шараповой извинился перед Возняцки за слова о «посредственности»

    Теги Мария Шарапова WTA Каролин Возняцки Макс Айзенбад Петр Возняцки

    Агент Марии Шараповой Макс Айзенбад написал e-mail экс-первой ракетке мира Каролин Возняцки, в котором извинился за свои слова о ней

    «Все эти посредственности вроде Радванской и Возняцки, которые никогда не выигрывали «Шлемов» и теперь уступают свои позиции молодому поколению, очень умно поступают, когда пытаются сделать так, чтобы Мария не сыграла в Париже», – сказал агент в конце апреля. 

    По сообщениям Ekstra Bladet, Айзенбад написал: «Мне очень жаль, и я надеюсь, что ты сможешь меня простить. Я не горжусь тем, как повел себя в этой ситуации, я слишком эмоционально ответил на вопрос, наговорил глупостей. Твоя потрясающая карьера продолжится, и однажды ты попадешь в Зал теннисной славы».

    Отец теннисистки Петр заявил, что извинения не принимает: «Если бы он был мужчиной, то извинился бы публично – так же, как и наговорил все эти вещи».

    Напомним, что Айзенбад высказывался не только о Возняцки, но и об Агнешке Радванской. О том, извинился ли он перед ней, не сообщается.

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