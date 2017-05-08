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    ЧМ-2017. Тарасенко не сыграет за сборную России

    Теги сборная России Сент-Луис НХЛ Олег Знарок Владимир Тарасенко ЧМ-2017

    Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не сможет сыграть за сборную России на ЧМ-2017.

    Об этом рассказал главный тренер национальной сборной Олег Знарок.

    «Звонили агенту его, сказали, что ему нужна операция. Он играл с травмой. Пока никаких мыслей по дозаявке нет», – сообщил Знарок.

    В 11 матчах плей-офф Тарасенко набрал 6 (3+3) очков. «Блюз» вылетели во втором раунде Кубка Стэнли, уступив в шести играх «Нэшвиллу».

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