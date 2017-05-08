Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не сможет сыграть за сборную России на ЧМ-2017.

Об этом рассказал главный тренер национальной сборной Олег Знарок.

«Звонили агенту его, сказали, что ему нужна операция. Он играл с травмой. Пока никаких мыслей по дозаявке нет», – сообщил Знарок.

В 11 матчах плей-офф Тарасенко набрал 6 (3+3) очков. «Блюз» вылетели во втором раунде Кубка Стэнли, уступив в шести играх «Нэшвиллу».