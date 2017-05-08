Роман Ротенберг: «Обследование не выявило у Мозякина сотрясение мозга, 10 мая будет решен вопрос об его участии на ЧМ»
Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что 10 мая решится вопрос по поводу дальнейшего участия капитана сборной России Сергея Мозякина на ЧМ-2017.
«У Мозякина было подозрение на сотрясение головного мозга. После проведенного обследования диагноз не подтвердился.
После повторного обследования 10 мая будет решен окончательный вопрос об участии Мозякина в чемпионате мира», – сказал Ротенберг.
Мозякин получил травму в матче против сборной Германии. На 14-й минуте первого периода форвард немцев Патрик Хагер атаковал Мозякина и за этот прием был удален до конца матча. Мозякин с помощью персонала покинул лед и отправился в раздевалку.
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