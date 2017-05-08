Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг заявил, что 10 мая решится вопрос по поводу дальнейшего участия капитана сборной России Сергея Мозякина на ЧМ-2017.

«У Мозякина было подозрение на сотрясение головного мозга. После проведенного обследования диагноз не подтвердился.

После повторного обследования 10 мая будет решен окончательный вопрос об участии Мозякина в чемпионате мира», – сказал Ротенберг.

Мозякин получил травму в матче против сборной Германии. На 14-й минуте первого периода форвард немцев Патрик Хагер атаковал Мозякина и за этот прием был удален до конца матча. Мозякин с помощью персонала покинул лед и отправился в раздевалку.

Сборная России осталась без капитана